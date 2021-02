Usa: diversi feriti durante sparatoria in una clinica del Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria in una clinica nella città di Buffalo, nello Stato del Minnesota. Lo riferiscono i media Usa, precisando che un sospetto è in custodia dopo che all’Allina Health Clinic l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco ha provocato il ferimento di cinque persone. A seguito dell'evacuazione dell'edificio, si sarebbe verificata anche l’esplosione di una bomba all’interno della struttura. Dalle prime ricostruzioni sembra che nessuno sia rimasto ferito nella deflagrazione. "Non abbiamo notizie di vittime in questo momento", ha detto il capo della polizia all’emittente “Abc News”. Agenti federali avrebbero risposto al fuoco, mentre le autorità locali hanno disposto la chiusura di tutte le scuole della zona.(Nys)