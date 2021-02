Roma: scopre che la moglie ha un amante, la aggredisce e sperona l’auto dell’avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scopre che la moglie ha una nuova relazione ancora prima che la loro fosse ufficialmente chiusa e ha prima aggredito e picchiato la donna, poi ha speronato con la propria auto quella del nuovo compagno. È accaduto ieri sera in via dei Meli a Roma dove il 38enne romano, ha dato appuntamento alla quasi ex moglie 36enne per chiedergli conferma di quel sospetto, arrivando a picchiarla. A quel punto la 36enne ha chiamato in soccorso il nuovo fidanzato, un 35enne anch’egli romano e, mentre questi arrivava con l’auto, l’aggressore lo ha puntato con la propria vettura speronandola. L’arrivo della polizia ha evitato il peggio e ha permesso ai soccorritori di portare in ospedale la donna per medicare le lievi ferite. I due uomini, invece, sono rimasti illesi e l’ex marito è stato denunciato dalla moglie.(Rer)