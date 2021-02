Nato: Stoltenberg con premier Shmyhal, focus su sicurezza in Ucraina e Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, hanno discusso oggi della situazione della sicurezza in Ucraina e nella regione del Mar Nero. Lo ha dichiarato Stoltenberg nel punto stampa successivo all'incontro. "L'Ucraina è già oggi uno dei partner più stretti e importanti della Nato, ha fornito truppe alle missioni e operazioni Nato", ha detto Stoltenberg. "Apprezziamo questi contributi, che dimostrano l'impegno dell'Ucraina per la sicurezza euro-atlantica. Questo è il motivo per cui l'Ucraina è ora un partner per le opportunità avanzate per la Nato. Questo stato ci consentirà ulteriormente di approfondire la nostra cooperazione", ha aggiunto. Stoltenberg ha ricordato che durante la pandemia "il centro di soccorso in caso di calamità della Nato ha coordinato la fornitura di assistenza medica all'Ucraina e gli alleati hanno noleggiato aerei ucraini per il trasporto aereo di attrezzature per contrastare la pandemia". Inoltre, "il nostro fondo fiduciario per la risposta alla pandemia sarà utilizzato per fornire forniture mediche critiche, compresi concentratori di ossigeno portatili, unità radiografiche mobili, dispositivi di protezione individuale e, la prossima settimana, una grande quantità di disinfettante". (segue) (Beb)