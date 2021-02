Nato: Stoltenberg con premier Shmyhal, focus su sicurezza in Ucraina e Mar Nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione di oggi il segretario generale e il primo ministro hanno "discusso della situazione della sicurezza in Ucraina e nella regione del Mar Nero". Stoltenberg ha spiegato che "gli alleati della Nato sono uniti nella condanna dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e delle sue azioni aggressive nell'Ucraina orientale". "Chiediamo alla Russia di porre fine al suo sostegno ai militanti nell'Ucraina orientale e di ritirare le sue forze dal vostro territorio", ha detto Stoltenberg. "Lodo gli sforzi dell'Ucraina nel lavorare per una soluzione pacifica del conflitto", ha sottolineato. Il segretario generale ha evidenziato che la Nato continua inoltre a fornire "un forte sostegno pratico all'Ucraina" e che questo "include più esercitazioni, visite in porto e condivisione di informazioni sulla regione del Mar Nero". (segue) (Beb)