Nato: Stoltenberg con premier Shmyhal, focus su sicurezza in Ucraina e Mar Nero (3)

- Ad esempio, "pochi giorni fa, il cacciatorpediniere della Marina statunitense USS Porter si è addestrato con navi ucraine nel Mar Nero e gli aerei spagnoli stanno attualmente conducendo la polizia aerea della Nato nella regione". Il sostegno della Nato all'Ucraina copre "anche aree quali comando e controllo, contrasto di dispositivi esplosivi e riabilitazione medica dei membri del servizio. Anche con un impegno di oltre 40 milioni di euro a diversi Fondi Fiduciari", ha proseguito. "Continuiamo inoltre a sostenere il vostro programma di riforma. Accolgo con favore gli sforzi dell'Ucraina per attuare importanti riforme, che sostengono le sue aspirazioni euro-atlantiche. È fondamentale che prosegua il lavoro per rafforzare la governance democratica e la lotta alla corruzione. E che le riforme del settore della sicurezza e della difesa continuano. Per costruire sicurezza e sviluppo per tutti gli ucraini", ha concluso. (Beb)