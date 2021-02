Portogallo-Spagna: riunione tra sottosegretari alla Cooperazione internazionale, focus su strategie bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato per la Cooperazione internazionale spagnola, Angeles Moreno Bau, ha tenuto oggi una riunione di lavoro con l'omologo portoghese, Francisco André, nel contesto dell'inizio della presidenza lusitana del Consiglio dell'Unione europea durante la prima metà del 2021. Come riferito da una nota del ministero degli Esteri spagnolo, la riunione ha esaminato le priorità della presidenza portoghese dell'Ue in termini di cooperazione allo sviluppo, così come le questioni di cooperazione bilaterale, compresi i piani per sostenere i Paesi terzi nella lotta contro il Covid-19. A livello europeo, è stata espressa la necessità di approfittare delle opportunità offerte dall'inizio di un nuovo ciclo finanziario per costruire un'alleanza strategica di cooperazione con i Paesi partner attraverso politiche inclusive, alleanze con i Paesi a medio reddito, sostenibilità finanziaria, riduzione del debito, attenzione alle migrazioni e sicurezza alimentare. (segue) (Spm)