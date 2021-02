Latina: Palozzi-Abbruzzese (Cambiamo), nasce comitato promotore, continua radicamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua con dedizione e coraggio il percorso di radicamento sui territori, portato avanti dal nostro partito, a livello locale e nazionale. In questo contesto, siamo molto soddisfatti di annunciare la nascita del Comitato promotore Cambiamo di Latina: la testimonianza lampante di quanto, grazie all'impegno di numerosi amministratori, esponenti locali, volontari e semplici cittadini, Cambiamo stia riscuotendo un rilevante successo nelle province del nostro territorio regionale, in termini di adesione e partecipazione". A sottolinearlo, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, e il responsabile comitato promotore regionale Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese. Aggiunge il responsabile del comitato promotore Cambiamo Provincia di Latina, Marcello Masci: "Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro al responsabile cittadino Claudio Barone e a tutti i membri del comitato Cambiamo di Latina, composto da donne e uomini che con impegno e capacità lavoreranno al fine di tutelare i diritti e le necessità delle famiglie della città pontina che, lo ricordo, tra pochi mesi andrà al voto. Ci aspettano settimane intense, noi siamo pronti".(Com)