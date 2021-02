Imprese: fonti stampa, EssilorLuxottica propone a Commissione europea cessione attività in 3 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica ha proposto la cessione delle sue attività in tre Paesi dell'Unione europea per ottenere il via libera dalla Commissione europea sull'acquisizione dell'olandese GrandVision per 7,2 miliardi di euro. Lo riferiscono i media francesi citando fonti vicine al dossier. La risposta di Bruxelles dovrebbe arrivare il 12 aprile. Il gruppo franco-italiano lo scorso anno aveva fatto sapere che la Commissione europea aveva richiesto la cessione di alcune attività, riguardanti soprattutto Pearle e Eye Wish Opticien, in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Italia. Secondo la fonte, EssilorLuxottica sarebbe riuscito a contenere le richieste abbassandole a tre Paesi.(Frp)