Nato: Stoltenberg con premier ucraino Shmyhal, nel vertice di fine anno focus anche su allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La porta della Nato resta aperta e nel vertice dei leader a fine anno si parlerà dell'allargamento della Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa dopo il suo incontro con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, hanno discusso oggi della situazione della sicurezza in Ucraina e nella regione del Mar Nero. "La porta della Nato rimane aperta e lavoriamo con Paesi come l'Ucraina" che "è riconosciuta come candidato all'adesione alla Nato" e gli alleati "aiutano e sostengono gli sforzi ucraini per aderire all'Alleanza". Stoltenberg si è detto "certo che" farà "parte del progetto futuro" della Nato 2030 "la politica di allargamento" e che "quando i leader della Nato si incontreranno a Bruxelles alla fine dell'anno, verranno discussi e affrontati l'allargamento e la politica della porta aperta della Nato. Quindi questo è nell'agenda della Nato", ha detto. Il primo ministro ha aggiunto, a questo proposito, che "l'adesione alla Nato per l'Ucraina è una priorità fondamentale, si riflette nella nostra Costituzione". (Beb)