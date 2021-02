Iran: ministro Intelligence, pronti a sviluppare arma nucleare se resteranno in vigore sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Intelligence iraniano, Mahmoud Alavi, ha lanciato un avvertimento ai Paesi occidentali, affermando che l’Iran potrebbe avviare lo sviluppo di un’arma nucleare se resteranno in vigore le sanzioni internazionali contro Teheran. Secondo quanto riporta l’emittente di Stato “Irib”, Alavi ha dichiarato: "Il nostro programma nucleare è pacifico e la fatwa della guida suprema (ayatollah Ali Khamenei) proibisce lo sviluppo di armi nucleari, ma se spingeranno l'Iran in quella direzione, allora non sarà colpa dell’Iran ma loro”. Le osservazioni di Mahmoud Alavi segnano una rara occasione in cui un funzionario del governo afferma che l'Iran potrebbe invertire la rotta sul programma nucleare. Tuttavia, Alavi ha aggiunto che l'Iran non ha intenzione di passare a un'arma nucleare nelle "circostanze attuali". L’ayatollah Khamenei, che ha l'ultima parola su tutte le questioni di Stato in Iran, ha esortato lo scorso 7 febbraio gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni se vogliono che l'Iran mantenga gli impegni previsti dall’accordo sul nucleare iraniano raggiunto nel luglio 2015 a Vienna con Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Unione europea. Nel 2018, l’amministrazione degli Stati Uniti guidata da Donald Trump ha annunciato l’uscita unilaterale dall’accordo imponendo sanzioni economiche contro l’Iran. Il nuovo presidente statunitense Joe Biden ha più volte sottolineato la volontà di ripristinare i rapporti con l’Iran, precisando tuttavia che gli Stati Uniti non faranno la prima mossa. (segue) (Res)