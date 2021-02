Iran: ministro Intelligence, pronti a sviluppare arma nucleare se resteranno in vigore sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano ha osservato che negli ultimi anni sono state imposte all'Iran due guerre, “una da Saddam (Hussein) e una da Trump, e il Paese ha resistito a entrambe le aggressioni e alla fine ha vinto”. Rohani ha sottolineato che lo scorso anno la Repubblica islamica ha avuto difficoltà ad accedere alle proprie risorse finanziarie per fornire al Paese attrezzature mediche, generi alimentari e vaccini a causa delle sanzioni statunitensi. Secondo Rohani, la nuova amministrazione statunitense non ha adottato le misure necessarie per aiutare la nazione e il governo dell’Iran a contro la pandemia. (Res)