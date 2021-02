© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di deposizione della corona in memoria delle vittime delle Foibe davanti al monumento a loro dedicato.Piazza della Repubblica, angolo Via Castaldi (ore 9.30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene insieme al Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta all'incontro online "Il futuro di Milano x gli universitari - Quali priorità? Un dialogo con il Sindaco Beppe Sala". L'appuntamento è organizzato dalle associazioni Future4Us e Spaziomilano.Diretta streaming (ore 19.30)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitanovideoconferenza (ore 11.00)REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, partecipa a una serie di eventi commemorativi in occasione della giornata del ricordo per le vittime delle foibe. Deposizione di una corona di fiori presso il Monumento dedicato ai martiri delle foibe. Piazza della Repubblica, angolo Via Castaldi (ore 9.30); prende parte e interviene, su delega del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla commemorazione dei martiri delle foibe. Palazzo Pirelli, aula consiliare, via Fabio Filzi, 22 (ore 11.00); Deposizione di una corona di fiori organizzata da Fratelli d'Italia, presso il Monumento dedicato ai martiri delle foibe. Piazza della Repubblica, angolo Via Castaldi (ore 12.00);deposizione di fiori organizzata da Gioventù Nazionale di Milano, sigla giovanile di Fd'I presso i giardini di Norma Cossetto, in via Einstein, (ore 14.30 -15); momento di raccoglimento organizzato dal “comitato 10 febbraio” in Piazza della Repubblica,angolo via Castaldi (ore 18.00)L'assessore regionale a Enti locali, Montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori interviene all'incontro sul tema “A un anno dalla pandemia - come la nostra vita è cambiata improvvisamente”. Al momento di approfondimento, organizzato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, partecipano Elio Moretti, presidente Provincia di Sondrio; Tommaso Saporito, direttore Generale Asst Valtellina e Alto Lario; Lorella Cecconami direttore Generale Ats della Montagna; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Marco Bonat, Segretario Generale Camera di Commercio di Sondrio; Fabio Molinari, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale (UST) Sondrio e Cremona.Diretta streaming sul canale YouTube dell'Ust di Sondrio (ore 17.00 – 19.00)MONZAIl sindaco di Monza, Dario Allevi, interviene alla celebrazione della giornata della memoria per i martiri delle foibe. Cerimonia della deposizione della corona di alloro presso la stele di via Martiri delle Foibe (ore 11.00). Santa Messa in Duomo in suffragio dei Martiri delle Foibe. (ore 18.00) (Rem)