Yemen: Borrell, bene revoca Ansar Allah da lista organizzazioni terroristiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha sottolineato gli "sforzi diplomatici" compiuti dall'Ue dall'inizio del conflitto 6 anni fa e le risorse pari a quasi un miliardo di euro stanziate in risposta alla crisi. "Potete essere certi che continueremo a lavorare per sostenere l'unica via d'uscita da questa crisi, che è una soluzione politica per la pace e la stabilità. A tal fine, sosteniamo pienamente gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, a sostegno di un cessate il fuoco e di una soluzione politica", ha dichiarato Borrell ai deputati. "Le attuali prospettive di una rapida svolta nello Yemen sono certamente e sfortunatamente scarse. Gli ultimi attacchi di Ansar Allah mostrano quanto sia difficile la situazione. Ma, allo stesso tempo, avvertiamo un crescente senso di urgenza nella comunità internazionale per trovare una via d'uscita", ha proseguito. (segue) (Beb)