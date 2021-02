Medio Oriente: fazioni palestinesi riunite al Cairo raggiungono accordo su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di circa 14 fazioni palestinesi riuniti oggi al Cairo hanno raggiunto un accordo che potrebbe porre fine a una divisione durata quasi due decenni. Lo riporta il quotidiano "el Masry el Youm". In base alle fonti citate dal quotidiano egiziano, le fazioni palestinesi avrebbero concordato di incontrarsi il mese prossimo al Cairo alla presenza della presidenza del Consiglio nazionale e del Comitato elettorale per stabilire basi e meccanismi attraverso i quali completare la formazione di un nuovo consiglio nazionale. Le fazioni hanno inoltre concordato di rispettare il calendario delle elezioni presidenziali e legislative che si terranno tra la fine di maggio e luglio. Le 14 fazioni palestinesi si sarebbero inoltre impegnate ad accettare i risultati delle elezioni e concordato di formare un tribunale giudiziario per monitorare e supervisionare le elezioni a Gerusalemme, Gaza e in Cisgiordania. Il tribunale controllerà esclusivamente tutto ciò che riguarda il processo elettorale e sarà formato con un decreto presidenziale che ne elaborerà le competenze. La polizia palestinese avrà il compito esclusivo di proteggere i seggi elettorali a Gaza e in Cisgiordania, oltre a garantire la piena libertà per la propaganda politica, la pubblicazione, lo svolgimento di riunioni politiche ed elettorali e anche la sua finanza. Secondo quanto riporta il quotidiano egiziano, tutte le fazioni avrebbero inoltre concordato il rilascio di tutti i detenuti in carcere per accuse legate alla libertà di parola o per motivi politici.(Cae)