Ue: Gozi (Re), Lega folgorata sulla via di Bruxelles, Europa fa miracoli

- L'Europa compie miracoli. Questo il commento dell'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, all'annuncio del voto favorevole da parte della Lega allo strumento di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility) al centro del Next Generation Eu. "Folgorati sulla via di Bruxelles. Questa Europa sta compiendo miracoli: prima ha trasformato in fervidi paladini dell'europeismo, gli amici dei gilet gialli e strenui sostenitori della Brexit; adesso porta quelli che volevano il referendum per uscire dell'euro e sodali (del premier ungherese Viktor Orban) e (della leader del Rassemblement national, Marine) Le Pen, ad annunciare il voto favorevole sul piano economico più ambizioso della storia dell'Unione europea. Che dire? Non è mai troppo tardi. L'Europa non serba rancore. Benvenuti", ha dichiarato. (Beb)