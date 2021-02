Ecuador: Ue elogia partiti per voto pacifico e ordinato di domenica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano però da contare i voti depositati in seggi di difficile accesso, raggiungibili solo via fiume o con aerei. Ma ci sono anche alcune migliaia di verbali "con novità": mancanti della firma degli scrutatori, con errori di scansione del voto o oggetto di reclami da parte delle diverse organizzazioni politiche. E il vicepresidente del Cne, Enrique Pita, avverte che fino a quando non si saranno sciolti questi numeri, per un totale di circa un milione e mezzo di voti, non si potrà parlare di risultato definitivo. L'ordinamento ecuadoriano, ricorda il quotidiano "El Comercio", prevede che il Cne si riunisca in sessione permanente, con dieci giorni a disposizione per poter effettuare tutti i controlli del caso. Un termine che, ha avvertito Pita, potrebbe essere ulteriormente prolungato. Il 15 marzo termina ufficialmente il tempo utile per presentare ricorsi. (segue) (Beb)