Ecuador: Ue elogia partiti per voto pacifico e ordinato di domenica (4)

- La diffusione dei primi exit poll sembrava aver lanciato Lasso al ballottaggio, con una corsa che lo avrebbe però visto perdente via via che lo scrutinio dei voti reali procedeva. Una dinamica che, unita alle proiezioni che si stanno effettuando sulla compoisizione del parlamento, ha messo in allarme i sostenitori di Perez, pronti a denunciare possibili brogli per sottrargli una vittoria che il candidato indigeno definisce "non discutibile". Atamaint ha respinto "profondamnte" le accuse di possibil brogli, invitando "la cittadinanza, i delegati delle organizzazioni politiche ad accompagnare" le operazioni di conteggio dei voti assicrando la loro "presenza nelle delegazionoi provinciali del Cne, per essere testimoni del fatto che sarà contato ogni voto". (segue) (Beb)