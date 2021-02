Governo: Salvini, proporzionale? Per Italia salto indietro di 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo parlato di legge elettorale con il professor Draghi" e "non sarà oggetto del dibattito politico dei prossimi dei mesi, sarebbe frustrante". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito del secondo incontro delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Il proporzionale "riporterà l'Italia indietro di 30 anni", ha aggiunto. (Rin)