Covid: De Poli (Udc), a governo chiediamo che disabili vengano vaccinati prioritariamente

- "La campagna di vaccinazione è un fattore fondamentale per far ripartire il Paese e al governo chiediamo di inserire le persone con disabilità tra coloro che debbono essere vaccinati prioritariamente". Lo ha affermato, in merito al Covid-19, il senatore Udc Antonio De Poli, componente della delegazione Forza Italia-Udc, al termine delle consultazioni a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. (Rin)