Lombardia: Imprenditori dell'associazione "La Brianza che non molla" ricevuti da Presidente Fontana

- "Un incontro cordiale e costruttivo dove gli imprenditori del settore bar, ristorazione e palestre hanno potuto raccontare le proprie difficoltà ed esprimere proposte per la ripartenza di questi importanti ambiti dell'economia lombarda". Così il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) e il Presidente della IV Commissione Attività Produttive Gianmarco Senna intervengono a margine dell'incontro avuto oggi con gli imprenditori dell'associazione "La Brianza che non molla" (che rappresenta attività di bar, ristorazione, eventi, palestre, discoteche e ambulanti) a Palazzo Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana e dell'assessore regionale Guido Guidesi. A rappresentare l'associazione erano presenti gli imprenditori Aldo Rotunno, Mauro Meda, Eduardo Montefusco e Massimo Cesana. "La prima richiesta, già fatta propria nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale, è quella di poter riaprire i locali fino alle ore 22, in modo da poter finalmente avere un po' di ossigeno per il loro fatturato. La sola apertura a pranzo non consente infatti alle attività di ristorazione di sopravvivere". (segue) (Com)