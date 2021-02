Lombardia: Imprenditori dell'associazione "La Brianza che non molla" ricevuti da Presidente Fontana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono gli stessi imprenditori – hanno spiegato i consiglieri regionali Corbetta e Senna – a chiedere precisi protocolli di sicurezza Covid per la somministrazione di bevande ed alimenti, a partire dalle distanze fra i clienti". "Altre proposte riguardano la possibilità di detassazione sui contratti del personale, una sospensione o diminuzione delle imposte comunali, oltre allo sblocco di alcuni fondi nazionali. Si è discusso inoltre della riproposizione di bandi regionali per l'adeguamento dei locali alle misure di sicurezza Covid, nonché dei ristori per le spese fisse sostenute anche durante la chiusura forzata, come le utenze o gli affitti". "La preoccupazione per i dipendenti causata anche dai ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, è stato uno dei punti focali dell'incontro". "La Lombardia – concludono Senna e Corbetta - si è dimostrata ancora una volta sensibile e attenta alle esigenze delle imprese, che per quanto di competenza, verranno approfondite dalla Regione, mentre altre tematiche saranno sottoposte dalla Lombardia al nuovo Governo e, per quanto riguarda le imposte comunali, ad Anci". (Com)