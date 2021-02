© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in Europa per cambiare alcune regole europee", non "per cambiar maglietta, siamo per la sostanza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito del secondo incontro delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. (Rin)