Lazio: Cisl- Uil, subito confronto con Regione su stabilizzazioni lavoratori precari, pronti ad agitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più rinviabile una vera sessione negoziale sulle stabilizzazioni del personale precario della Sanità pubblica del Lazio. In caso di mancate risposte non potremo che innalzare il livello vertenziale con la proclamazione dello stato di agitazione e il ricorso alle azioni legali per vedere riconosciuti i diritti dei lavoratori". Lo dicono in una nota Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio che tornano a scrivere alla Regione Lazio, questa volta alzando il tono della rivendicazione, per chiedere un rapido cambio di passo sulle soluzioni necessarie a dare futuro ai troppi lavoratori precari che, pur avendo diritto alla stabilizzazione, sono ancora lasciati nel limbo dell'incertezza. (segue) (Com)