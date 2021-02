Lazio: Cisl- Uil, subito confronto con Regione su stabilizzazioni lavoratori precari, pronti ad agitazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I provvedimenti normativi parlano chiaro", rimarcano i segretari di categoria nella lettera. "Con il cosiddetto decreto Milleproroghe, in vigore dallo scorso 31 dicembre 2020, si prevede espressamente la proroga ai termini di contratto in materia di pubblica amministrazioni (art.1) e di salute (art.4). In entrambi i casi vengono posposte le scadenze di maturazione dei requisiti di un ulteriore anno, consentendo l'avvio di nuove procedure di stabilizzazione per tutto il personale del Ssn. Il problema è che, con rarissime eccezioni, le aziende ospedaliere e sanitarie sono inadempienti e fanno di tutto per alimentare il disagio di chi lavora in prima linea, anche ricorrendo a interpretazioni strumentali della legge. Questo è intollerabile, come è intollerabile che alcune aziende continuino a introdurre vincoli temporali di un solo anno, addirittura non rinnovabili, mortificando la preziosissima esperienza maturata dagli operatori". (segue) (Com)