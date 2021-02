Imprese: Banco Bpm, forte ripresa risultati operativi nonostante crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell’esercizio, nonostante il difficile quadro macroeconomico tuttora impattato dalla crisi sanitaria Covid-19, lo sforzo commerciale ed organizzativo del gruppo ha consentito di registrare una forte ripresa dei risultati operativi". Lo rende noto Banco Bpm, comunicando i risultati al 31 dicembre 2020. "In particolare nel secondo semestre, i proventi operativi core (margine di interesse e commissioni) sono saliti del 5,9 per cento e i costi operativi si sono ridotti del 5,4 per cento. In conseguenza, il risultato della gestione operativa della seconda parte dell’anno è stato pari a 1,015 miliardi di euro (+43,5 per cento rispetto al primo semestre 2020) e ha raggiunto 1.722 milioni di euro nell’intero esercizio".(Rin)