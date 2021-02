Governo: De Poli (Udc), con Draghi sintonia di vedute su temi come emergenza lavoro e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'incontro abbiamo portato sul tavolo le nostre proposte e idee e con lui abbiamo riscontrato una grande sintonia di intenti e di vedute: la scuola e l'università per i nostri figli, lo sviluppo per le imprese, la sanità e il lavoro per tutti i cittadini e tutti noi, senza dimenticare le priorità su turismo e ambiente, sostenere le famiglie e le fasce sociali più fragili come disabili e anziani". Lo ha affermato il senatore Udc Antonio De Poli, componente della delegazione FI-Udc, al termine delle consultazioni a Montecitorio con il premier incaricato, Mario Draghi. (Rin)