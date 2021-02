Covid: Ippolito (Spallanzani), epidemia occasione per riorganizzare servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia è l'occasione per riorganizzare il Servizio sanitario nazionale. Lo ha detto il direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, durante l'audizione sul Recovery plan in commissione Affari sociali alla Camera, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza "Un unico errore che possiamo fare è quello di non trasformare questa epidemia in una riorganizzazione del servizio sanitario nazionale - ha sottolineato Ippolito -. Per fare una riforma servono risorse economiche anche ingenti: edilizia ospedaliera e tecnologia non sono l'unica cosa di cui si ha bisogno. Serve una pianificazione assolutamente dettagliata. Quindi, per una riforma della salute infatti abbiamo bisogno di una integrazione tra diversi attori e tra diversi strumenti di una filiera, per garantire una continuità dalla prevenzione alla cura". "Per la sanità - ha aggiunto Ippolito - abbiamo bisogno di una ricerca diversa dalla ricerca di base, dalla ricerca scientifica, ma di un modello di integrazione della strategia che valuti diversi aspetti". Per quanto riguarda gli Irccs "forse sono troppi, negli anni ci sono state anche pressioni politiche per riconoscimenti che forse non ci volevano. Le duplicazioni non ci servono". Secondo Ippolito, "bisognerebbe sviluppare modelli di complementarietà tra pubblico e privato, cosa che oggi non avviene. Bisogna invece investire sull'internazionalizzazione. Abbiamo quindi bisogno di sistemi centrali di pianificazione", ha concluso. (Rer)