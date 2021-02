Governo: De Poli (Udc), con Draghi condivisa visione strategica Recovery, ci troviamo di fronte a tornante storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al professore Draghi ci unisce una comune posizione europeista e abbiamo condiviso con lui la necessità di una visione strategica in vista dell'impiego delle risorse europee del Recovery fund. Siamo ben consapevoli, infatti, che ci troviamo di fronte a un tornante della storia e da come lo si affronterà dipenderanno le sorti non solo di tutti noi, ma anche delle nuove e delle giovani generazioni e, quindi, dei nostri figli". Lo ha affermato il senatore Udc Antonio De Poli, componente della delegazione FI-Udc, al termine delle consultazioni a Montecitorio con il premier incaricato Mario Draghi. (Rin)