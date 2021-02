Imprese: Banco Bpm, in calo stock crediti deteriorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stock crediti deteriorati netti per 4,3 miliardi di euro, con una contrazione di 1,3 miliardi di euro rispetto a fine 2019 (-22,6 per cento). E’ uno dei risultati al 31 dicembre 2020 resi noti oggi da Banco Bpm. Il livello di redditività dell’esercizio, infatti, ha consentito al gruppo “di realizzare una significativa accelerazione al processo di derisking, con cessioni di crediti deteriorati per complessivi 1,3 miliardi di euro”.(Rin)