Ue: Commissione e Borrell presentano nuova Agenda per Mediterraneo

- La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, hanno adottato oggi una comunicazione congiunta che propone una nuova Agenda per il Mediterraneo che si basa sul convincimento che, lavorando insieme, e in uno spirito di partenariato, le sfide comuni possano trasformarsi in opportunità di interesse reciproco per l'Ue e il vicinato meridionale. L'Agenda include un piano di investimenti economici per stimolare la ripresa socioeconomica a lungo termine nel vicinato meridionale. Nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale dell'Ue (Ndici), per il periodo 2021-2027 verrebbero assegnati fino a 7 miliardi di euro per l'attuazione dell'Agenda. Secondo la Commissione tale importo potrebbe mobilitare fino a 30 miliardi di euro di investimenti privati e pubblici nella regione nei prossimi dieci anni. La nuova Agenda si incentra su 5 settori d'intervento. Sviluppo umano, buongoverno e stato di diritto; resilienza, prosperità e transizione digitale; pace e sicurezza; migrazione e mobilità; transizione verde. (Beb)