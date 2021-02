Usa: Schumer, nuove prove contro Trump verranno presentate durante il processo di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha promesso che i manager dell’impeachment contro l’ex presidente Donald Trump, cioè i membri della Camera dei rappresentanti che ne gestiscono la messa in stato d’accusa, presenteranno "nuove prove" a carico dell’ex inquilino della Casa Bianca. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”. Trump dovrà affrontare nelle prossime ore il processo di impeachment al Senato con l’accusa di “incitamento alla rivolta” in riferimento ai fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. "Credo che i manager presenteranno un caso molto forte", ha detto Schumer in conferenza stampa. "Le prove saranno potenti, alcune anche nuove”. Rispetto al tema centrale della tesi difensiva, secondo cui il processo è incostituzionale dal momento che Trump non è più in carica, Schumer ha affermato nella giornata di ieri che esso si basa su una "teoria giuridica marginale che è stata ampiamente smentita da costituzionalisti di tutto lo spettro politico". (Nys)