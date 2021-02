Governo: Boccia chiude ultima Conferenza Stato Regioni, grazie per collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati mesi intensi, a volte anche drammatici e sempre molto complessi. Insieme abbiamo dovuto assumere decisioni continue e difficili. Solo nel 2020 abbiamo approvato 122 Intese istituzionali e 237 provvedimenti. Numeri senza precedenti che danno il senso del lavoro comune fatto". Con queste parole, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali uscente, Francesco Boccia, ha chiuso l'ultima riunione della Conferenza Stato Regioni sotto l'attuale governo. Un periodo "vissuto sempre insieme: il Paese nei rapporti stato-regioni è stato messo a dura prova dalla pandemia e ne esce rafforzato. Grazie ai presidenti e al personale della Conferenza delle Regioni - le parole del ministro - che con gli uffici della Salute, del Mef, degli Affari regionali, della Protezione civile e del Commissario all'emergenza sono diventati un corpo unico. Il lavoro di questi mesi nella Conferenza Stato-Regioni sono l'esempio della leale collaborazione praticata nei fatti che ci ha sempre chiesto il presidente Mattarella. Indipendentemente dal destino di ognuno di noi manteniamo fermo l’impegno di difendere sempre il rapporto stato-regioni-enti locali onorando il Paese e la Repubblica". Dal canto suo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rivendicato il lavoro svolto in questi mesi: "Abbiamo difeso e onorato insieme le istituzioni; non il governo o le Regioni, ma la Repubblica, come dice l'articolo 32 della Costituzione, 'La Repubblica tutela la salute'. Questo è stato il nostro impegno e lo abbiamo fatto sempre tutti insieme e per questo vi sono grato". Il presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, al termine della riunione ha ringraziato Boccia per "essere stato sempre al fianco delle regioni e per aver costruito in un anno difficile e drammatico, con Speranza, un raccordo permanente con tutte le regioni. Un grazie sentito a nome di tutti i presidenti per il lavoro comune che non dimenticheremo mai". (Rin)