Disabilità: Zampa, Salvini legga bene documenti, sono una di nostre priorità

- "Ci tengo ad informare il senatore Salvini che nelle categorie prioritarie per le vaccinazioni, nel documento approvato da tutte le Regioni, ai primi posti ci sono le disabilità fisiche, sensoriali intellettive e psichiche". Lo precisa in una nota la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. "Prima di parlare, e soprattutto di criticare, è sempre buona norma leggere i documenti e conoscerne il contenuto", conclude Zampa. (Com)