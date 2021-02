© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so voi, ma ho l'impressione che Salvini non sia molto soddisfatto di come sia andato l'incontro con Draghi. Evidentemente è in grande imbarazzo per la retromarcia che ha dovuto fare su tutta la linea: immigrazione, fisco, Europa, ambiente. Governo Draghi". Lo scrive su Twitter il vicepresidente dei deputati del Partito democratico, Michele Bordo. (Rin)