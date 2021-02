Vaticano: Marogna a Riesame Milano, sequestro mio cellulare illegittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cecilia Marogna, la manager 39enne accusata di concorso in peculato per oltre mezzo milione di euro dall'Ufficio del Promotore di Giustizia vaticano nell'indagine sull'ex numero due della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, è ricorsa oggi al Tribunale del Riesame di Milano contro il sequestro probatorio del suo cellulare disposto lo scorso 11 gennaio dal pm Gaetano Ruta, su rogatoria degli inquirenti d'Oltretevere. Lo smarthphone, inviato nei giorni scorsi in Vaticano, era già in possesso degli inquirenti dal 13 ottobre, quando Marogna è stata arrestata nel capoluogo lombardo provvisoriamente per fini estradizionali. È stata scarcerata dopo 17 giorni, poi la Cassazione ha annullato l'ordinanza cautelare della Corte d'appello milanese e infine il Vaticano il 18 gennaio ha rinunciato alla misura cautelare al centro della richiesta di estradizione. Per la donna, difesa dai legali Fiorino Ruggio e Giuseppe Di Sera, il dispositivo - si legge in una denuncia - è "stato illecitamente sequestrato in quanto possibile bene 'pertinente al reato' e inviato allo Stato della Città del Vaticano, tra l'altro senza attendere il riesame e senza sincerarsi che siano rispettate, in virtù del principio di reciprocità, le garanzie che contraddistinguono l'ordinamento giuridico italiano". Il collegio giudicante Mannocci-Peroni Ranchet-Pendino si è riservato e comunicherà la decisione nei prossimi giorni.(Rem)