I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Congo-Kinshasa: attacco dei ribelli islamisti nella regione di Beni, almeno dieci morti - Almeno dieci persone sono state uccise nella regione di Beni, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), in un attacco condotto da uomini armati contro il villaggio di Kabembeu. Lo ha confermato il vice amministratore del territorio di Beni, Rosette Kavula, secondo il quale il bilancio delle vittime potrebbe aumentare e che attribuisce la responsabilità dell'attacco a miliziani islamisti. Nella regione sono attive le Forze democratiche alleate (Adf), un gruppo armato ugandese attivo nel Congo orientale dagli anni '90: nel corso dello scorso anno il gruppo ha ucciso almeno 850 persone, in una serie di attacchi in rappresaglia ad un'operazione dell'esercito avviata nel 2019 per liberare la regione dai gruppi armati. L'attacco è stato confermato anche da un portavoce dell'esercito, secondo cui le truppe sono state dispiegate nell'area ai piedi delle montagne del Rwenzori, al confine con l'Uganda. (Res)