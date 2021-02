I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Russia: Borrell preannuncia nuove sanzioni, siamo a un bivio nelle nostre relazioni - L'Unione europea e la Russia sono a un bivio nelle loro relazioni. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula plenaria del Parlamento europeo nel corso del dibattito sulle relazioni tra Ue e Russia. "Sono molto preoccupato per la prospettiva delle scelte geostrategiche delle autorità russe e delle implicazioni delle loro azioni", ha detto. "Siamo a un bivio nel nostro rapporto con la Russia e le scelte che faremo determineranno l'assetto di potere internazionale di questo secolo: se proseguire verso modelli più cooperativi o verso modelli più polarizzati, basati su società aperte o chiuse", ha aggiunto. Borrell ha ricordato che si parlerà delle relazioni tra Ue e Russia anche il 22 febbraio al Consiglio Affari esteri dell'Ue e poi a marzo al Consiglio europeo. (segue) (Res)