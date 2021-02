I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: studentesse università Sciences Po denunciano stupri su Twitter - In queste ultime ore nella versione francese di Twitter sta spopolando l'hashtag #sciencesporcs, dal nome di una delle università più famose del paese, Sciences Po, per denunciare le aggressioni sessuali subite dalle studentesse negli istituti di studi politici (Iep). L'iniziativa è nata da una ragazza dello Iep di Tolosa, che ha denunciato in una lettera pubblicata su Twitter uno stupro. "Piangevo nelle tue braccia e tu mi hai obbligata. Mi hai stuprata", si legge nel messaggio. Il post è stato condiviso da Anna Toumazoff, militante femminista che nel 2019 ha denunciato le aggressione subite da alcune donne durante un viaggio in Uber. La sottosegretaria al ministero dell'Interno, Marlene Schiappa, ha appoggiato l'iniziativa. "Pieno sostegno alle studentesse vittime di stupro che denunciano i fatti con coraggio", ha scritto Schiappa su Twitter. (segue) (Res)