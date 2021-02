I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria: Covid, Kurz chiude il Tirolo a causa della variante sudafricana - A causa della diffusione della mutazione sudafricana del Covid-19, si potrà lasciare il Land austriaco del Tirolo, a eccezione della sua regione orientale, soltanto se in possesso di un test per il coronavirus con esito negativo, effettuato non prima di 48 ore alla partenza. Il provvedimento entrerà in vigore il 12 febbraio prossimo e sarà efficace per i dieci giorni successivi. È quanto dichiarato dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, durante una conferenza stampa a Vienna. “Questa è una misura temporanea, ma necessaria per prevenire o almeno ridurre” la diffusione della variante sudafricana nel resto dell'Austria, ha affermato Kurz. In Tirolo, sono stati segnalati 400 casi sospetti, 120 dei quali attivi e 293 confermati. Come comunicato da Kurz, “la maggior parte” dei contagi si concentra nel distretto di Schwaz”. (segue) (Res)