I fatti del giorno – Europa (4)

- Regno Unito: ministro Salute, nuove misure per viaggiatori in arrivo, inclusa quarantena in albergo - Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato alla Camera dei comuni nuove restrizioni per chi entrerà in Inghilterra dall'estero. Le nuove norme si aggiungono alle già esistenti richieste di produrre un test anti-Covid negativo un massimo di 72 ore prima dell'imbarco e all'osservazione di 10 giorni di quarantena all'arrivo. I viaggiatori provenienti da 33 Paesi giudicati particolarmente a rischio (in una "lista rossa", ha affermato il ministro) spenderanno i dieci giorni di quarantena previsti in un albergo designato dal governo, per un costo di 1.750 sterline (poco meno di 2 mila euro) a passeggero, che includerà vitto, alloggio e trasporto. Il sistema di prenotazione sarà disponibile a partire da giovedì 11 febbraio. Hancock ha reso noto che il governo ha stretto un accordo con 16 alberghi per un totale di circa 4.600 stanze. All'arrivo, inoltre, tutti i passeggeri provenienti dai Paesi della "lista rossa" dovranno effettuare dei test molecolari (compresi nel costo del "pacchetto") il secondo e l'ottavo giorno di quarantena, e tutti questi test saranno sottoposti a controllo genomico per verificare, in caso di positività, la diffusione di potenziali nuove pericolose varianti del Sars-Cov-2. (segue) (Res)