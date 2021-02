I fatti del giorno – Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lavoro: navigator in piazza a Milano, risultati eccellenti, prorogateci il contratto - Il prossimo 30 aprile scade il contratto da venti mesi ai 2.700 navigator selezionati per aiutare i percettori di reddito di cittadinanza a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ora che sono loro a fronteggiare il rischio disoccupazione, sono scesi in piazza in contemporanea davanti alle Prefetture di tutti i capoluoghi di Regione italiani, per chiedere la proroga del loro contratto, per lo meno fino a tutto il 2021. Poche decine dei 293 navigator lombardi, insieme ai sindacati (Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp le sigle presenti), si sono ritrovati in corso Monforte a Milano, dove una delegazione è stata ricevuta da un delegato del prefetto, che - hanno spiegato i rappresentati al ritorno in piazza - "si è mostrato ottimista sulla possibilità di avere una proroga. Stiamo facendo un lavoro essenziale e in questo momento pensare di fare a meno di noi è una follia". "Con la fine del blocco dei licenziamenti, i centri per l'impiego andranno al collasso", ha avvertito Antonio, navigator del centro per l'impiego di Rho (Mi), che chiede che la proroga del contratto sia legata a "un riconoscimento del nostro valore aggiunto: noi abbiamo lavorato in un contesto difficile e nonostante questo abbiamo raggiunto dei risultati eccellenti". Risultati che però - hanno ammonito i navigator scesi in piazza - è sbagliato misurare sui posti di lavoro che sono riusciti a trovare per i percettori del reddito di cittadinanza. (segue) (Rem)