I fatti del giorno – Milano (5)

- - Foibe: sindaco di Monza Allevi, doveroso ricordare tragedia - Secondo il sindaco di Monza Dario Allevi è doveroso ricordare la tragedia delle Foibe, "una pagina tra le più cupe della storia del nostro Paese, avvolta troppo a lungo nel silenzio e nel buio, come le tante vittime inghiottite dalle cavità carsiche, le cosiddette Foibe, per volere del maresciallo Tito in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia", sottolinea il primo cittadino, presentando in una nota il programma cittadino di commemorazioni per la "Giornata del ricordo", promosso dal Comune in collaborazione con il Comitato di Monza e Brianza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e quello dell'Associazione amici e discendenti degli esuli giuliani, istriani, fiumani, dalmati, domani 10 febbraio: alle 11 la cerimonia della deposizione della corona di alloro presso la stele di via martiri delle Foibe, mentre alle ore 18 in Duomo si celebrerà la santa messa di suffragio. "Ricordare questa tragedia è un atto doveroso. Con la 'Giornata del ricordo', istituita con una legge nel marzo 2004 e celebrata ogni 10 febbraio, è stato finalmente riconosciuto il diritto al ricordo di centinaia di migliaia di donne e uomini che avevano l'unica colpa di essere italiani", conclude Allevi. (Rem)