© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Ue: Xi al vertice con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, cooperazione in più di 20 settori - La Cina e i Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno stabilito una una struttura di cooperazione multidimensionale che copre più di 20 settori. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping al vertice Cina-Paesi dell'Europa centrale e orientale (Ceec) tramite collegamento video da Pechino. I Paesi dell'Europa centrale e orientale, ha detto Xi, aderiscono ai principi del rispetto reciproco e la loro cooperazione non ha vincoli politici: tutti i Paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono partner alla pari e negoziano, costruiscono e condividono in un meccanismo di cooperazione caratterizzato da un'ampia consultazione e da vantaggi condivisi. "Basandoci sulla convinzione che '17+1' possa fare più di 18, abbiamo stabilito una struttura di cooperazione multidimensionale che copre più di 20 settori, sotto la guida del meccanismo di riunione dei leader, per garantire la partecipazione di tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale. Consapevoli delle reciproche preoccupazioni, abbiamo elaborato piani e deciso progetti basati sulla realtà nazionale di ciascun Paese e incoraggiato tutti i partecipanti a trovare il modo migliore per sfruttare i rispettivi punti di forza nella cooperazione", ha affermato il leader cinese. (segue) (Res)