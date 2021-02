© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: sicurezza nazionale, Corte d'appello finale nega cauzione all'attivista Jimmy Lai - La Corte d'appello finale di Hong Kong ha accolto il ricorso del governo contro la decisione di un tribunale di grado inferiore di concedere la libertà su cauzione al magnate dell'editoria e attivista per la democrazia Jimmy Lai in attesa del processo in cui è accusato di collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Lo riferisce l'emittente "Rthk". Il caso è considerato un banco di prova per l'interpretazione della nuova legislazione, in particolare riguardo all'articolo secondo cui i giudici non dovrebbero concedere la libertà su cauzione a coloro che sono accusati a meno che non abbiano la certezza che l'imputato non compirà ulteriori atti che minacciano la sicurezza nazionale. La Corte suprema ha stabilito che il giudice della Corte d'appello che a dicembre ha concesso a Lai la libertà su cauzione "ha male interpretato" l'articolo pertinente della legge. "Sebbene pensasse di applicare il testo legale correttamente, il legale in effetti ha adottato un approccio errato", ha scritto il giudice capo Andrew Cheung assieme ai giudici Roberto Ribeiro, Joseph Fok, Patrick Chan e Frank Stock. La massima corte ha ritenuto che il giudice della corte inferiore Alex Lee avesse erroneamente interpretato l'articolo 42 della legge sulla sicurezza nazionale. (segue) (Res)