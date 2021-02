© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Afghanistan: firmato memorandum d’intesa su diga di Shahtoot - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un vertice virtuale col presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, col quale ha firmato un memorandum d’intesa sul progetto per la diga di Shahtoot, sul bacino del fiume Kabul, nella provincia omonima. Lo ha annunciato il premier indiano su Twitter. L’opera, del costo di 286 milioni di dollari, fornirà acqua potabile a due milioni di persone e acqua per l’irrigazione a beneficio dell’agricoltura. L’India è impegnata in 150 progetti per la ricostruzione e lo sviluppo dell’Afghanistan, per un valore complessivo di 80 milioni di dollari. Tra gli altri probabili argomenti dell’incontro la cooperazione antiterrorismo e la cooperazione sanitaria. Nuova Delhi ha inviato domenica 500 mila dosi di vaccino contro il coronavirus. (segue) (Res)