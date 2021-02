© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, sette giorni di custodia per l’attore Deep Sidhu - L’attore e attivista Deep Sidhu, arrestato oggi a Nuova Delhi in relazione ai disordini del 26 gennaio durante le proteste degli agricoltori, rimarrà sette giorni sotto la custodia della polizia. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale metropolitano Prigya Gupta. L’uomo è accusato dalla polizia di aver istigato l’occupazione del Forte Rosso, dove è stata fatta sventolare la bandiera, chiamata Nishan Sahib, dell’ordine cavalleresco dei sikh (Khalsa). La difesa ha respinto le accuse sostenendo che il suo assistito si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato. Sidhu, nato nel 1984 nel Punjab, ha lavorato come legale prime di entrare nel mondo dello spettacolo, nel 2015. È considerato vicino all’ideologo sikh Ajmer Singh e gli sono attribuite citazioni del religioso Jarnail Singh Bhindranwale, sostenitore di uno Stato basato sul sikhismo chiamato Khalistan. Il sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku) ha precisato che Sidhu non fa parte del movimento che contesta le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre e che è invece vicino al Partito del popolo indiano (Bjp), avendo fatto campagna elettorale nel 2019 per Sunny Deol, attore, regista e produttore che si è presentato con il Bjp e ha vinto un seggio nella Camera del popolo, la camera bassa, nel collegio punjabi di Gurdaspur. Quello riguardante Sidh è uno dei 44 fascicoli Fir (First information report), i rapporti informativi che danno l’avvio alle indagini, aperti dalla polizia in relazione ai fatti del 26 gennaio, quando la marcia dei trattori organizzata dopo la tradizionale parata della Festa della Repubblica è degenerata nel caos. (Res)