I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: adesca un uomo e lo rapina con due complici, arrestata 33enne - Al termine di un'articolata attività d'indagine, gli investigatori del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato nei pressi della zona di via Fasan, una donna italiana, D.M.V, di 33 anni, per una rapina avvenuta nella zona di piazza Gasparri. Il 16 gennaio scorso, intorno alle ore 4.30, un giovane visibilmente agitato e con gli abiti sporchi di sangue, ha chiesto aiuto agli agenti raccontando di essere stato vittima di una rapina da parte di tre persone tra cui una donna. I rapinatori, tutti con marcato accento romano, si erano impossessati di uno zaino contenente la somma di 35 euro e i documenti custoditi nel portafogli. Nel corso della denuncia, la vittima ha dichiarato di aver incontrato casualmente una ragazza che lo aveva invitato a consumare un rapporto sessuale in un appartamento vicino al luogo del loro incontro. Arrivati lì però il giovane è stato aggredito da due uomini incappucciati che, dopo averlo picchiato gli hanno rubato lo zaino con all'interno i soldi. La donna è stata identificata e arrestata oggi. Sono in corso ulteriori indagini per identificare i suoi complici. (segue) (Rer)