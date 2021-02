I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Regione Lazio, atto indirizzo per candidatura ex Forlanini Agenzia europea ricerca - La Giunta regionale ha approvato l'atto d'indirizzo per la riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex ospedale Forlanini quale sede dell'Agenzia europea della ricerca biomedica e per la realizzazione di una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) e di una Casa della salute della Regione Lazio. La delibera dà avvio anche alla redazione di un apposito studio di fattibilità, avvalendosi dei servizi della Laziocrea Spa, a supporto della presentazione della candidatura. "L'emergenza epidemiologica – spiega l'assessore alla Programmazione economica, Alessandra Sartore - ha aperto nuove interlocuzioni con i soggetti pubblici coinvolti nella valorizzazione dell'ex ospedale Forlanini e si è convenuto sull'opportunità di indirizzare i progetti verso quella che è la vocazione iniziale socio-sanitaria del bene. In questi mesi, abbiamo avviato l'iter in Conferenza delle Regioni e di concerto con il Governo, per includere la candidatura dell'ex Forlanini all'interno del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, per la creazione in Italia della sede dell'Agenzia europea della ricerca biomedica". "Una scelta coerente - prosegue Sartore - sia con la volontà, più volte ribadita in questi anni, della destinazione pubblica e della riqualificazione complessiva con il concorso di fonti di finanziamento esterne, sia con la vocazione storica del compendio, pensato ad inizio del '900 come centro d'avanguardia per la ricerca e la cura delle malattie polmonari. E' un'opportunità che la Regione ha voluto cogliere e che non impedisce di portare a termine i lavori per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri di Monteverde che si concluderanno nei prossimi mesi e interessano il padiglione 17". "E' una decisione importante – conclude l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato - per il rilancio del ruolo della sanità pubblica del Paese consentendo, in particolare a Roma, di diventare la capitale europea del biomedicale e di conseguire l'obiettivo strategico di valorizzare il patrimonio pubblico. In più parallelamente al progetto dell'Agenzia europea della ricerca giomedica, realizziamo due ulteriori strutture da destinare a Rsa e a Casa della salute in due edifici decentrati arricchendo l'offerta del servizio sanitario regionale". (segue) (Rer)