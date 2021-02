I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: accoltella il marito e gli buca un polmone, 47enne arrestata per tentato omicidio - Con una coltellata al petto del marito ha chiuso la discussione iniziata con l’uomo questa mattina nel loro appartamento in vicolo di Passo Lombardo a Roma. L’allarme alla polizia è scattato alle 9.30 quando gli agenti del commissariato Romanina sono arrivati sul posto arrestando la 47enne. Secondo quanto ricostruito, i due hanno iniziato a litigare allarmando il vicinato. Poi la coltellata con la quale la donna ha ferito il marito 49enne raggiungendo, con la lama, il polmone dell'uomo. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale Tor Vergata. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, invece, è stata arrestata per tentato omicidio. (Rer)