I fatti del giorno - America latina

- Perù: Covid, presidente Sagasti apre oggi la campagna vaccinale - Il presidente peruviano Francisco Sagasti riceverà oggi il vaccino anti-Covid della cinese Sinopharm, dando il via alla campagna vaccinale nel paese. Ad annunciarlo era stata ieri la coordinatrice della squadra vaccinazioni del ministero della Salute, Nancy Olivares, parando ad “America Noticias”. “Domani inizia il processo di vaccinazione vero e proprio con la vaccinazione del presidente della Repubblica. Da oggi è in corso il processo di confezionamento per la distribuzione dei vaccini. A Lima sarà in 13 ospedali. A Callao sarà nel centro Diresa Callao e nell'ospedale Sabogal”, ha dichiarato Olivares. (segue) (Res)